Полковник Свитан назвал провалом новое соглашение Украины и Великобритании

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан в субботу, 13 января, назвал полным провалом для Украины соглашение с Великобританией, которое было подписано в рамках визита в Киев британского премьер-министра Риши Сунака.
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