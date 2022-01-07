Доллар может подешеветь до 70 рублей к концу года

Москва, 7 января. Национальная валюта имеет отличные перспективы для роста, если не будет масштабных геополитических казусов, отметил в комментарии «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.