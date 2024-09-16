Водителей будут штрафовать за повторное вождение без ОСАГО

Правительство России поддержало проект о наказании за повторное управление транспортом без ОСАГО.Автомобилистов ждёт административная ответственность за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО.
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