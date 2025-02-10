Якубовский сообщил, что с 1 марта изменится система оплаты за отопление

Александр Якубовский, депутат Государственной Думы и член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, в беседе с РИА Новости поделился информацией о грядущих переменах в системе оплаты отопления.
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