НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Саар: Будем немедленно реагировать на любые провокации из Ливана

Саар: Будем немедленно реагировать на любые провокации из Ливана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сделал первое заявление по поводу прекращения огня в Ливане на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским:«Военный кабинет принял решение о прекращении огня после того, как «Хизбалла» на собственном горьком опыте осознала, что не стоит атаковать государство Израиль .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх