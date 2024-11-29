Саар: Будем немедленно реагировать на любые провокации из Ливана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сделал первое заявление по поводу прекращения огня в Ливане на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским:«Военный кабинет принял решение о прекращении огня после того, как «Хизбалла» на собственном горьком опыте осознала, что не стоит атаковать государство Израиль .