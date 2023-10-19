Житель Ростовской области благодарит сотрудников полиции

В адрес руководства Главного управления МВД России по Ростовской области поступило обращение жителя города Таганрога, который выражает благодарность сотрудникам отдела дознания Управления МВД России по городу Таганрогу.
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