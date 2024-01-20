Генерал Гурулёв объяснил свой призыв повысить тарифы ЖКХ: "Иначе невозможно"

Василий Оснач Да сказки рассказывать все могут, особенно ЖКХ но ни делают практически ни чего, я уже не говорю про капитальный ремонт, это просто грабёж средь белого дня, сбор денег кому-то в карман придуманного фонда, весь ремонт только своими силами и деньгами, но зато плати ежемесячно, не заплатил пени, и спросить главное не с кого.

Сергей Египко Проблема в том, что советские фонды нужно было менять, все прошедшие 30 лет, и это включалось в тарифы жкх. И не важно из чьих карманов предложено решать эту проблему сейчас, сначала нужно наказать тех кто этого не делал в предыдущие годы. Иначе тарифы повысим, а через еще 30 лет будем рассказывать те же сказки, что трубы советские и их ресурс давно вышел.