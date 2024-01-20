Царьград ЦАРЬГРАД Генерал Андрей Гурулёв объяснил свой призыв повысить тарифы ЖКХ: "Иначе невозможно".
Генерал Гурулёв объяснил свой призыв повысить тарифы ЖКХ: "Иначе невозможно"
Комментарии
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Василий Оснач
Да сказки рассказывать все могут, особенно ЖКХ но ни делают практически ни чего, я уже не говорю про капитальный ремонт, это просто грабёж средь белого дня, сбор денег кому-то в карман придуманного фонда, весь ремонт только своими силами и деньгами, но зато плати ежемесячно, не заплатил пени, и спросить главное не с кого.
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3 час.
Сергей Египко
Проблема в том, что советские фонды нужно было менять, все прошедшие 30 лет, и это включалось в тарифы жкх. И не важно из чьих карманов предложено решать эту проблему сейчас, сначала нужно наказать тех кто этого не делал в предыдущие годы. Иначе тарифы повысим, а через еще 30 лет будем рассказывать те же сказки, что трубы советские и их ресурс давно вышел.
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2 час.
Алексей Смирнов
А с чего вообще повышают тарифы? Мы что то начали импортировать, газ или воду? Или коммунальные услуги нам предоставляют более качественными? Похоже, что для населения меняется только цена, так с какого перепуга повышают тарифы?
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1 час.
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