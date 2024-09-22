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Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

Легкомоторный самолет жестко приземлился в Подмосковье

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в Воскресенске Московской области, сообщает в воскресенье, 22 сентября, Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России.

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