Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Создали идеологию. Развалили империю.«Потеряли более м...
  • Михаил Федоров
    Все остальные республики в бюджет Советского Союза отдавали меньше, а получали оттуда больше. *** Вот поэтому Ельцын ...«Потеряли более м...
  • Сергей Нововожилов
    С. К. Шойгу мой тёзка. Но он не воин. Он глава МЧС с начала его создания. Он видел смерть. МЧС спасала людей, да и жи...Победа России нео...

От «Бирюзовой Катуни» до бирюзовых организаций. Евгения Буглакова рассказала, как создавалась особая экономическая зона

От «Бирюзовой Катуни» до бирюзовых организаций. Евгения Буглакова рассказала, как создавалась особая экономическая зона

От «Бирюзовой Катуни» до бирюзовых организаций. Евгения Буглакова рассказала, как создавалась особая экономическая зона Управляющий партнёр компании ASBA-консалтинг рассказала, почему сложно разработать стратегию для малого бизнеса, за что она любит заводы, зачем ей Клуб читающих бизнесменов и для чего нужно критическое мышление Руководитель ASBA-консалтинг Евгения Буглакова поговорила с Дмитрием Негреевым о том, как сегодня выглядит рынок бизнес-консультирования, можно ли изменить стратегию развития региона, в чём недостаток сегодняшней системы образования, о производственниках-созидателях и любви к братьям Стругацким.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх