Методы подготовки к ЦТ по английскому языку

Централизованное тестирование (ЦТ) по английскому языку в Беларуси требует серьезной подготовки, поскольку тест проверяет не только грамматические знания, но и способность анализировать и понимать тексты на иностранном языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии