Закон и Порядок

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Вход в Агарту охранялся надежно. Непонятно только кем.

Вход в Агарту охранялся надежно. Непонятно только кем.

Стрелкой внизу показано направление входа в Агарту. Антарктика.   Эта тема озвучена мной в видео, текст ниже: * * * Из сообщения начальника ГРУ Генерального Штаба РККА от 5 сентября 1945 года следует, что в июне 1945 года подводная лодка германских ВМС №У-530 из специального конвоя фюрера сдалась аргентинским военным властям, а 17 августа другая подводная лодка №У-977, возвращавшаяся с Южного полюса была обнаружена американской военной эскадрой, загнана в устье реки Рио-Пегро, после чего экипаж лодки сдался американским ВМС.

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