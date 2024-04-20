Взяла на заметку, чтобы готовить на праздники: салат «Три мяса» (оценят не только мужчины)

Обращали внимание, что мясные салаты на кулинарных сайтах зачастую ассоциируются с мужчинами и имеют соответствующие названия? «Мужские слёзы, грёзы, радость, слабость…» (нужное подчеркнуть) Ладно радость, но слёзы-то почему? Может быть, из-за нынешних цен на мясо? 😅 Сегодня на повестке дня вкусный мясной салат.