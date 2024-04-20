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Будет вкусно

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    Добавить натёртую морковь и мясо покрупнее нарезать с отбивкой. Этому рецепту 200 с лишним лет, называется " Карбонад...До сих пор фанате...
  • Алексей
    Три мяса по 100 грамм варить? Вместе или раздельно?У них же разное время варки.А в магазине где я мясо по 100 грамм ...Взяла на заметку,...
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    Отличный рецепт!Черная каша

Взяла на заметку, чтобы готовить на праздники: салат «Три мяса» (оценят не только мужчины)

Взяла на заметку, чтобы готовить на праздники: салат «Три мяса» (оценят не только мужчины)

Обращали внимание, что мясные салаты на кулинарных сайтах зачастую ассоциируются с мужчинами и имеют соответствующие названия? «Мужские слёзы, грёзы, радость, слабость…» (нужное подчеркнуть) Ладно радость, но слёзы-то почему? Может быть, из-за нынешних цен на мясо? 😅 Сегодня на повестке дня вкусный мясной салат.

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Комментарии
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А
Алексей
Три мяса по 100 грамм варить? Вместе или раздельно?У них же разное время варки.А в магазине где я мясо по 100 грамм куплю???Мягко говоря странный рецептик...
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10 час.

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