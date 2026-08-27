Михаил Делягин пресёк панику из-за дефицита бюджета в России: "Это не страшно, это позитивно". Он пояснил, что в условиях денежного голода бюджетный дефицит ведёт не только к развитию экономики, но и к торможению инфляции.
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