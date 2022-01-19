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Кремлевский экстрасенс Ратников перед смертью предрек России пугающее будущее

Кремлевский экстрасенс Ратников перед смертью предрек России пугающее будущее

  Москва, 19 января. Будущее России не является безоблачным — стране грозит большое потрясение к 2030 году, заявил один из создателей особой группы экстрасенсов и парапсихологов при Главном управлении охраны РФ, генерал-майор ФСО Борис Ратников.

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