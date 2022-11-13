Страна и люди

9 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Globo
    100500 мильёнов раз прав Дугин!АЛЕКСАНДР ДУГИН: ...
  • Globo
    Блин, столько времени потерял, пока дошёл до слова чакра.Выход из капитали...
  • Globo
    Надо заниматься патриотическим воспитанием, а для этого должна быть государственная идеология. А то получается как по...РАЗГОВОРЫ О ВАЖНО...

Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Тонко отмеренная ложь: американский Институт изучения войны

Псевдоправда Запада На Западе сложилась занимательная система формирования общественного мнения. Целая когорта аналитических институтов, называющих себя независимыми, создает море контента, которым пользуются информационные агентства по всему миру.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх