Трамп "вышвырнул" Зеленского после перепалки и пригласил на обед свою команду

Дональд Трамп пригласил сотрудников Белого дома на обед, изначально приготовленный для Зеленского. Их встреча в Вашингтоне в пятницу переросла в конфликт, после которого Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру с Россией.
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