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Регионы России

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В Щербинке открыт Центр инноваций и импортозамещения площадью более 14 тыс. кв. м

В Щербинке открыт Центр инноваций и импортозамещения площадью более 14 тыс. кв. м

В Щербинке завершили строительство и ввели в эксплуатацию Центр инноваций и импортозамещения, площадь которого превышает 14 тысяч квадратных метров.

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