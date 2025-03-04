Россиян предупредили о резком подорожании книг

В 2025 году отпускные цены издательств на книги могут вырасти на 15–20 процентов. О возможном резком подорожании литературы предупредили по итогам совместного опроса Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и журнала «Книжная индустрия», сообщает газета «Ведомости».
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