Россиян предупредили о резком подорожании книг

В 2025 году отпускные цены издательств на книги могут вырасти на 15–20 процентов. О возможном резком подорожании литературы предупредили по итогам совместного опроса Ассоциации книгораспространителей России (АСКР) и журнала «Книжная индустрия», сообщает газета «Ведомости».