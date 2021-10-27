Тайная доктрина

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«Несчастный случай» стар, как сама Вселенная. В космосе обнаружен объект, который ни на что не похож

«Несчастный случай» стар, как сама Вселенная. В космосе обнаружен объект, который ни на что не похож

360   «Несчастный случай» стар, как сама Вселенная. В космосе обнаружен объект, который ни на что не похож Астрономы обнаружили во Вселенной объект, который можно назвать принципиально новым, в отличие от всего, что было известно ученым до этого.

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