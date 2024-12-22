«Будет только хуже»: в США высказались об ударах Киева по российским городам

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Недавние удары украинских беспилотников и дальнобойных ракет по российским городам, находящимся далеко от линии фронта, не имеют стратегического смысла и не способны изменить текущую ситуацию на фронте.
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