Также была ликвидирована пехота украинской армии Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали замаскированные пункты управления БПЛА и пехоту украинской армии в зоне специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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