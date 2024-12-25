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Открыт метастабильный материал для будущих систем хранения данных — он меня...

Открыт метастабильный материал для будущих систем хранения данных — он меня...

Открыт метастабильный материал для будущих систем хранения данных — он меняет магнитные свойства под действием светаУчёные из Массачусетского технологического института обнаружили материал, который под действием света на время переходит в новое метастабильное состояние.

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