Сергей Лазарев рассказал о возросших требованиях к участникам шоу

В восьмом сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" требования к участникам значительно выросли. Сергей Лазарев и Николай Басков отметили, что конкурсанты сталкиваются с высокой конкуренцией, где даже 99 баллов не гарантируют финала.