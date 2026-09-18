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Царьград

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Сергей Лазарев рассказал о возросших требованиях к участникам шоу

Сергей Лазарев рассказал о возросших требованиях к участникам шоу

В восьмом сезоне вокального шоу "Ну-ка, все вместе!" требования к участникам значительно выросли. Сергей Лазарев и Николай Басков отметили, что конкурсанты сталкиваются с высокой конкуренцией, где даже 99 баллов не гарантируют финала.

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