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Глава МИД Кулеба признал территориальные потери Украины и назвал их незначительными

Глава МИД Кулеба признал территориальные потери Украины и назвал их незначительными

Украинские политики начали очередную компанию, в которой утверждают, что для них утраченные территории вовсе не важныМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал территории, которые сдали ВСУ, незначительными.

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