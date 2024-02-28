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Россияне пытаются понять, кто сделал отцом Гогена Солнцева

Россияне пытаются понять, кто сделал отцом Гогена Солнцева

Лена Ленина и Гоген СолнцевШоумен Гоген Солнцев впечатлил публику своим последним постом в социальных сетях, на котором он показал младенца и намекнул на то, что его личная жизнь нашла свое счастливое продолжение.

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Комментарии
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vovan
Фу, бля!
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22 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ТРЕБА УТОЧНИТЬ-ОТЕЦ, ГОГЕН, ИЛИ МАТЬ ???
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57 мин.

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