Россияне пытаются понять, кто сделал отцом Гогена Солнцева

Лена Ленина и Гоген СолнцевШоумен Гоген Солнцев впечатлил публику своим последним постом в социальных сетях, на котором он показал младенца и намекнул на то, что его личная жизнь нашла свое счастливое продолжение.
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