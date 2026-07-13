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«Это не простая демонстрация!» – Макрон объявил о начале манёвров перед вторжением иностранного контингента на Украину

«Это не простая демонстрация!» – Макрон объявил о начале манёвров перед вторжением иностранного контингента на Украину

Вооружённый контингент «коалиции желающих» на Украине не будет исключительно мониторинговым. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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