Алаудинов: ВСУ передислоцируются на курском направлении для атаки в новом месте

REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Украинские боевики передислоцируются на курском направлении в попытке начать атаку на новом участке, Вооруженные силы РФ контролируют ситуацию, сообщил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии