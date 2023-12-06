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Ученые обнародовали топ-10 популярных китайских слов 2023 года

Ученые обнародовали топ-10 популярных китайских слов 2023 года

Государственный центр мониторинга и изучения лингвистических ресурсов Китая в рамках ежегодного мероприятия «Обзор состояния китайского языка» обнародовал список «10 самых популярных китайских слов 2023 года».

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