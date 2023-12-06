Ученые обнародовали топ-10 популярных китайских слов 2023 года

Государственный центр мониторинга и изучения лингвистических ресурсов Китая в рамках ежегодного мероприятия «Обзор состояния китайского языка» обнародовал список «10 самых популярных китайских слов 2023 года».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии