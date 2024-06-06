Книжный фестиваль «Красная площадь»: «Роман - Газета» представит роман Виктора Слипенчука «Зинзивер»

9 июня в 10.15 в шатре 19 писатели Виктор Слипенчук, Георгий Пряхин и главный редактор журнала «Роман - Газета» Юрий Козлов пригласят читателей порассуждать на тему «Российская литература: вчера, сегодня, завтра» и представят роман Виктора Слипенчука «Зинзивер», первая часть которого вышла в майском номере «Роман - Газеты».