Трамп и Маск продолжают публично выяснять отношения

Предприниматель, недавно покинувший Департамент госэффективности и пообещавший навсегда остаться «другом и советником» Дональда Трампа, похоже, не сдержал слово — Маск обрушился с критикой на своего бывшего босса.
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