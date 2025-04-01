В Помпеях нашли погребальный рельеф пары в натуральную величину

Погребальный рельеф супружеской пары был найден в монументальной гробнице в Помпеях в ходе археологических раскопок, проводимых в рамках проекта «Изучение археологии смерти в Помпеях», организованного Университетом Валенсии вместе с Археологическим парком, научным руководителем которого является Льоренс Алапонт.