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В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

В больницу города Егорьевск Московской области поступили два новых гастроскопа от японской фирмы. Они позволят врачам проводить исследования более качественно и увеличить количество пациентов, которых можно обследовать за рабочий день.

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