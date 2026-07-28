В Егорьевскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование

В больницу города Егорьевск Московской области поступили два новых гастроскопа от японской фирмы. Они позволят врачам проводить исследования более качественно и увеличить количество пациентов, которых можно обследовать за рабочий день.
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