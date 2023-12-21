В Приморском крае оглашен приговор обвиняемой в сбыте наркотических веществ

Лесозаводский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города, неоднократно привлекавшейся к ответственности за сбыт и распространение наркотических веществ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы.
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