Ударным трудом встретили рабочее утро и сотрудники Центра молодёжи и Центра физической культуры.
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Ударным трудом встретили рабочее утро и сотрудники Центра молодёжи и Центра физической культуры.