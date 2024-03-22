Россия разнесла Сербию, камбэк Украины с Боснией, СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина, Хави забанен на 2 матча, Уно выиграл короткую программу на ЧМ и другие новости

Лена Мисько

Нет сил охать и ахать. Мы живем в мире, где стерты грани добра и зла. Это факт, от которого никуда не деться. Но факт не означает норму. Для нормального человека почему-то сложившиеся условия не должны делаться нормальными. Стрелять в безоружных людей из автомата — это ублюдство, это потеря не только чести, но и любого человеческого облика. Это требует мести и уничтожения. Это не оправдывается ничем. И никем. Я надеюсь, что все, кто сейчас находятся на грани жизни и смерти, останутся живы. 22.03.2024. Крокус. Слов больше нет.