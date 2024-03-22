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Не только о футболе

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Россия разнесла Сербию, камбэк Украины с Боснией, СКА в шаге от вылета из Кубка Гагарина, Хави забанен на 2 матча, Уно выиграл короткую программу на ЧМ и другие новости

1. Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче – 4:0! Забили Сергеев, Миранчуки и Осипенко, Гайича удалили на 21-й минуте за фол на Хлусевиче, а гол Захаряна отменили (впрочем, он отметился ассистом на Сергеева).

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Комментарии
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Лена Мисько
Нет сил охать и ахать. Мы живем в мире, где стерты грани добра и зла. Это факт, от которого никуда не деться. Но факт не означает норму. Для нормального человека почему-то сложившиеся условия не должны делаться нормальными. Стрелять в безоружных людей из автомата — это ублюдство, это потеря не только чести, но и любого человеческого облика. Это требует мести и уничтожения. Это не оправдывается ничем. И никем. Я надеюсь, что все, кто сейчас находятся на грани жизни и смерти, останутся живы. 22.03.2024. Крокус. Слов больше нет.
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11 час.
Лена Мисько
От новостей из Москвы холод и жуть. Берегите себя, люди. Неизвестно, через какие еще испытания нам суждено пройти. Ну а мрази, которые это организовали и исполнили, будут гореть в аду. Отдельное сообщение для тех, кто глумится над происходящим – здоровья вашей больной гниющей башке.
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10 час.
Лена Мисько
Сил искать слова нет. Бесконечный ужас. Берегите себя. Будьте осторожны. Дай нам бог время, когда можно будет говорить о футболе.
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9 час.

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