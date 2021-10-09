Мировое обозрение

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Джиоев
    Вот здесь я поддерживаю Жириновского. У преступников и у таких отморозков нет национальностей. Они должны получат по ...Жириновский призв...
  • Владимир Руднев
    А вот если все таки один отопительный сезон сократить транзит до минимума с с максимальной отпускной ценой,что бы ска...Экономист Кущ: вс...
  • Сергей К
    Трамп прав , вероятно Байден китайский агент, Вообще говоря Байден немного похож на китайца.Трамп заявил, что...

Саакашвили подготовил жалобу для международного сообщества

Саакашвили подготовил жалобу для международного сообщества

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пожаловался международному сообществу. В своем Facebook он указал на то, что ему до сих пор не назначили судебные слушания.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Сергей Oблезов
Директору цирка будешь жалобы подавать, преступник должен сидеть! За свои преступления перед Россией, ты еще ответишь, за смерти наших миротворцев, за все будешь отвечать.

Картина дня

наверх