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«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над американцем Джермеллом Чарло.

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