«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над американцем Джермеллом Чарло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)