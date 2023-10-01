«Никто не сможет побить такого Канело». Сауль Альварес — о победе над Чарло

Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Мексиканец одержал юбилейную победу в карьере.Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес поделился эмоциями после победы над американцем Джермеллом Чарло.