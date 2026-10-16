Мониторинг Арктики с использованием спутников намерен начать в 2027 году Евросоюз для конкуренции с Россией и США, 16 октября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на новую арктическую стратегию ЕС.
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