Полиция Лас-Вегаса нашла останки пожилой женщины в ее морозильнике

Наркодилер в США спрятал тело своей клиентки в ее собственном морозильнике. Когда полиция застала его на месте преступления, мужчина заявил, что она умерла от передозировки, сообщил Las Vegas Review-Journal.
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