9 Мая в массовом ДТП у стоянки Виноградова под Брянском пострадали 3 человека

По предварительной информации, 36-летний водитель Volkswagen Tuareg ехал со стороны стоянки и врезался в стоящие Lada Largus и Nissan Almera, который от удара отбросило на стоящий автомобиль ГАЗ 69 и трех человек, находящихся на левой обочине, - р .