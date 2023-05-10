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9 Мая в массовом ДТП у стоянки Виноградова под Брянском пострадали 3 человека

9 Мая в массовом ДТП у стоянки Виноградова под Брянском пострадали 3 человека

По предварительной информации, 36-летний водитель Volkswagen Tuareg ехал со стороны стоянки и врезался в стоящие Lada Largus и Nissan Almera, который от удара отбросило на стоящий автомобиль ГАЗ 69 и трех человек, находящихся на левой обочине, - р .

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