Русские правила Муж и жена из Новочеркасска попросили защиты у Русской Общины, потому что не надеются на справедливый суд.
Эмин распустил руки, а теперь ему помогают «невидимки»: Ростовская Фемида «потерялась» на полгода
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Каждый день убеждается, что только настоящий Народный контроль может противостоять правовому и моральному беспределу этнических диаспор. Не позволяя некоторым продажным представителям власти, правоохранительных и судебных инстанций втихую вершить несправедливость и беззаконие. В настоящее время такой стихийно организованной и честной организацией является только "Русская община". Она только по названию "русская", а стоит на страже законов и общественного порядка в интересах всех народов нашей страны.
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4 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Зачем перекладывать ответственность на МВД,а выдворений эмигрантов?Народ решает это и просит,чтобы гнать всех со страны в кишлаки,хватит нам проблем,у нас война идёт,а здесь ещё одна война,но с эмигрантами.
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3 час.
Алекс Сэм
При том всех! Это единственный способ решить подобные проблемы.
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13 мин.
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