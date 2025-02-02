АС

Александр Сысоев

Каждый день убеждается, что только настоящий Народный контроль может противостоять правовому и моральному беспределу этнических диаспор. Не позволяя некоторым продажным представителям власти, правоохранительных и судебных инстанций втихую вершить несправедливость и беззаконие. В настоящее время такой стихийно организованной и честной организацией является только "Русская община". Она только по названию "русская", а стоит на страже законов и общественного порядка в интересах всех народов нашей страны.