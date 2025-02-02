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Эмин распустил руки, а теперь ему помогают «невидимки»: Ростовская Фемида «потерялась» на полгода

Русские правила Муж и жена из Новочеркасска попросили защиты у Русской Общины, потому что не надеются на справедливый суд.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Каждый день убеждается, что только настоящий Народный контроль может противостоять правовому и моральному беспределу этнических диаспор. Не позволяя некоторым продажным представителям власти, правоохранительных и судебных инстанций  втихую вершить несправедливость и беззаконие. В настоящее время такой стихийно организованной и честной организацией является только &quot;Русская община&quot;. Она только по названию &quot;русская&quot;, а стоит на страже законов и общественного порядка в интересах всех народов  нашей страны.
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4 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Зачем перекладывать ответственность на МВД,а выдворений эмигрантов?Народ решает это и просит,чтобы гнать всех со страны в кишлаки,хватит нам проблем,у нас война идёт,а здесь ещё одна война,но с эмигрантами.
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3 час.
Алекс Сэм
При том всех! Это единственный способ решить подобные проблемы.
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13 мин.
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