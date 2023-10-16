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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин о хоккее: «Начал кататься на коньках 10 лет назад. Играю до сих пор. Командные виды спорта дают возможность по-настоящему отдохнуть от дел»

– Мы смотрели некоторые материалы и увидели, что в 2015, 2017 годах вы еще тренировались и учились играть в хоккей, и у вас неплохо получалось, вы забивали немало голов.

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