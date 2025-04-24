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Полицейский увидел татуировку на руке у москвички и не поверил своим глазам: арестовал и мигом отправил в СИЗО на 10 суток

Полицейский увидел татуировку на руке у москвички и не поверил своим глазам: арестовал и мигом отправил в СИЗО на 10 суток

Avia.pro - СМИ Жизнь Светланы Кудряшовой, обычной москвички, круто изменилась из-за татуировки на руке.

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Комментарии
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АГ
Александр Георгиевич
Колыма по ней плачет.
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3 час.
Иван Иваныч
Да чего там тату- она даже медальончик с тризубом не сняла... упоротая, однако! Верх-желтый низ на фото не видать, но предположительно-голубой, небось в известные цвета наряжена.
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3 час.
Александр _
Знаю таких украинок, всё получили от России, но открыто ненавидят при этом русских и Россию.
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25 мин.
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