Полицейский увидел татуировку на руке у москвички и не поверил своим глазам: арестовал и мигом отправил в СИЗО на 10 суток

Avia.pro - СМИ Жизнь Светланы Кудряшовой, обычной москвички, круто изменилась из-за татуировки на руке.
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