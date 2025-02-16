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Власти Кузбасса разрешат полеты дронов и проведут салют на День Победы

Власти Кузбасса разрешат полеты дронов и проведут салют на День Победы

9 мая в Кузбассе будут разрешены полеты некоторых дронов, а также прогремят салюты.В честь Дня Победы в Кузбассе 9 мая разрешат полеты дронов, которые будуь снимать праздничные мероприятия.

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