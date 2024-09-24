История появления одежды: когда и зачем люди начали ее носить Алёна Юрьева История возникновения одежды – одна из наиболее загадочных тем в археологии, поскольку органические материалы, из которых она создавалась, не могут сохраняться тысячелетиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии