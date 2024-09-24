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История появления одежды: когда и зачем люди начали ее носить

История появления одежды: когда и зачем люди начали ее носить

История появления одежды: когда и зачем люди начали ее носить Алёна Юрьева История возникновения одежды – одна из наиболее загадочных тем в археологии, поскольку органические материалы, из которых она создавалась, не могут сохраняться тысячелетиями.

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