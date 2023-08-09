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Ротенберг о турнире ФХР по хоккею 3х3 в Сочи: «Все молодые звезды СКА сыграют. Может, и я, если допустят. Тренер решит»

Чемпионат под эгидой ФХР запланирован на 10 августа. Ожидается, что в нем сыграют 4 команды – «Сочи», «Краснодар», «Крым» и «Ростов-на-Дону».

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