Въезд к кладбищам ограничили в Челябинске: где нельзя парковаться

Жителям Челябинска напомнили об ограничениях движения у городских кладбищ в родительский день. Согласно информации, опубликованной ГИБДД утром 29 апреля, с 7:00 того же дня до 20:00 30 апреля в районе кладбищ будет запрещена остановка и стоянка транспорта.