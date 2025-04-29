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Въезд к кладбищам ограничили в Челябинске: где нельзя парковаться

Въезд к кладбищам ограничили в Челябинске: где нельзя парковаться

Жителям Челябинска напомнили об ограничениях движения у городских кладбищ в родительский день. Согласно информации, опубликованной ГИБДД утром 29 апреля, с 7:00 того же дня до 20:00 30 апреля в районе кладбищ будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

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