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proavto21

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Toyota bZ3X вместо RAV4: почему электрический кроссовер из Китая стал реальной альтернативой

Toyota bZ3X вместо RAV4: почему электрический кроссовер из Китая стал реальной альтернативой

Неожиданное открытие на рынке семейных кроссоверов Многие годы Toyota RAV4 воспринимался как безусловный ориентир в классе компактных семейных кроссоверов.

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