Что отмечают православные 10 сентября: приметы, запреты, традиции

В православном календаре это день, когда церковь вспоминает сразу нескольких святых, а народные традиции тесно переплетаются с хозяйственным укладом и глубокой верой.
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