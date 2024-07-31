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Володин рассказал об инициативах в сфере миграционной политики

Володин рассказал об инициативах в сфере миграционной политики

В работе у депутатов уже находится несколько законопроектов, регулирующих отношения в сфере миграционной политики, в августе и сентябре парламентарии планируют заниматься выработкой новых мер и предложений.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Лечение больного чумой зелёнкой так и эти инициативы.Нужны радикальные меры....
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6 час.
ям
я моя
они этим продляют собственные шкурные интересы и это будет длиться вечно
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5 час.

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