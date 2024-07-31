Володин рассказал об инициативах в сфере миграционной политики

В работе у депутатов уже находится несколько законопроектов, регулирующих отношения в сфере миграционной политики, в августе и сентябре парламентарии планируют заниматься выработкой новых мер и предложений.
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